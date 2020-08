Kanu-Einer-Meisterschaften: Olympiasieger Brendel geschlagen

Die Titelkämpfe waren ursprünglich im Anschluss an die Olympischen Spiele vom 11. bis 16. August in Köln geplant. Wegen der Corona-Pandemie und der Verlegung der Spiele in Tokio ins kommende Jahr wurden sie nun unter Ausschluss von Fans, ohne Mannschaftsboote und in den Einer-Booten im Kajak und Canadier ausgetragen.