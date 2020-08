Ex-Bundesliga-Coach Schmidt gewinnt mit Eindhoven gegen Verl

Harsewinkel (dpa/lnw) - Der SC Verl hat am Samstag ein Testspiel gegen den niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven mit Trainer Roger Schmidt mit 0:3 (0:3) verloren. Die Partie fand ohne Zuschauer statt, die Niederländer mit Ex-Bundesliga-Coach Schmidt waren dem Drittliga-Aufsteiger über weite Strecken klar überlegen. Schon in der ersten Hälfte sorgte der erst 18-jährige Nonso Madueke mit drei Toren für den Erfolg gegen Verl, das in der vergangenen Saison noch als Regionalligist bis ins DFB-Pokal-Achtelfinale eingezogen war. Verl und Eindhoven absolvieren derzeit jeweils ein Trainingslager in der Hotelanlage Klosterpforte in Harsewinkel-Marienfeld.

Von dpa