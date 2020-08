Sarah Connor zu geplantem Großkonzert: «Verstehe Bedenken»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Pop-Star Sarah Connor hat Verständnis für Bedenken gegen ein Großkonzert mit ihr in Düsseldorf gezeigt, das geplante Event aber gleichzeitig verteidigt. Bei Facebook schrieb die 40-Jährige am Samstag, sie «verstehe alle Bedenken und Einwände zu dem ersten großen geplanten Konzert in der «neuen Zeit».» Aber auch ihre Branche habe in den letzten Monaten «extrem gelitten». Es gehe ihr bei dem Konzert nicht um «Party machen», sondern Jobs.

Von dpa