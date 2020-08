Völler über Havertz: Besser als Kroos und Ballack

Leverkusen (dpa) - Geschäftsführer Rudi Völler hat Kai Havertz als stärksten Bayer-Fußballer seit vielen Jahrzehnten geadelt. «Er ist der beste, den ich hier in Leverkusen gesehen habe, und ich bin hier schon seit ewig. Wir hatten Emerson, Ballack, Zé Roberto, Kroos, aber die überflügelt er nochmal», sagte Völler der italienischen Zeitung «Gazzetta dello Sport» am Samstag. Der ehemalige Nationalspieler war 1996 als Manager bei der Werkself eingestiegen. Der erst 21 Jahre alte Havertz sei «eine Mischung aus Ballack und Özil, hat aber von den beiden nur die besten Eigenschaften in sich», meinte Völler.

Von dpa