Mehrere Verletzte bei Brand in Pflegeheim in Bonn

Bonn (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Bonn sind am Samstagmorgen mehrere Menschen leicht verletzt worden. Acht Bewohner und Betreuer seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr Bonn mit. Bei dem Großeinsatz von 100 Rettungs- und Feuerwehrkräften seien 25 Personen ins Freie gerettet oder in nicht betroffenen Zimmern betreut worden. Zur Brandursache ermittele die Kriminalpolizei.