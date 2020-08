Essen (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen steht der heißeste Tag des Jahres bevor. Schon am Samstagmittag zeigte das Thermometer in Köln, Düsseldorf und Geldern 34 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen mitteilte. Die Meteorologen erwarteten für den nördlichen Eifelrand und den Raum Duisburg am Samstag Temperaturen bis 38 Grad.

«Einen neuen Rekord so wie vergangenes Jahr werden wir aber nicht kriegen», sagte der Sprecher. «Aber es dürfte schon der heißeste Tag des Jahres werden.» Sogar auf dem Kahlen Asten wurden Samstagmittag schon 27,5 Grad gemessen.

2019 waren an einigen Orten in NRW Spitzentemperaturen über 41 Grad erreicht worden. Die bisher höchste Temperatur dieses Jahres hatte der DWD am 31. Juli in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit 36,9 Grad gemessen.

Auch in den nächsten Tagen soll es in NRW heiß bleiben mit Temperaturen über 30 Grad. Dass es über eine Dauer von sieben bis acht Tagen über 30 Grad heiß sei, sei schon «außergewöhnlich», sagte der Sprecher.