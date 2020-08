Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen wird es am Samstag so heiß wie noch nie in diesem Jahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 38 Grad am nördlichen Eifelrand und im Raum Duisburg. Die bisher höchste Temperatur des Jahres 2020 hatte der DWD am 31. Juli in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit 36,9 Grad gemessen.

Die Waldbrandgefahr steigt. Die Behörden unternehmen daher an diesem Wochenende in einigen Landesteilen erste Überwachungsflüge. In den Regierungsbezirken Düsseldorf und Detmold sind zunächst Samstag und Sonntag je zwei Flüge geplant. In Köln ist ab Samstag zunächst ein Flug pro Tag vorgesehen. Durchgeführt werden die Flüge mit Polizeihubschraubern oder angemieteten Flugzeugen. An Bord ist unter anderem ein Feuerwehrmann.