Razzia gegen Clankriminalität in Oberhausen

Oberhausen (dpa/lnw) - Die Polizei hat am Freitagabend drei Shisha-Bars und Cafés in der Innenstadt von Oberhausen durchsucht. Es handele sich um einen Einsatz gegen Clankriminalität, sagte ein Polizeisprecher. Neben einer Hundertschaft der Polizei waren demnach auch Zollbeamte und Steuerfahnder an der Aktion beteiligt. Insgesamt wurden 62 Personen kontrolliert. Die Fahnder stellten fast 60 Kilogramm unversteuerten Tabak sicher. In allen Betrieben wurden zudem Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt.

