Stadt «verwundert» über Kritik von NRW-Gesundheitsminister

Düsseldorf (dpa) - Die Stadt Düsseldorf hat «verwundert» auf die Kritik des NRW-Gesundheitsministeriums an Plänen zu einem Konzert mit 13 000 Zuschauern in der Stadt reagiert. «Selbstverständlich wurde im Vorfeld der Planung des Konzerts ausführlich untersucht, ob und in welcher Form dieses Konzert mit den Regelungen der Corona-Schutzverordnung vereinbar ist», erklärte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Freitag. Diese Prüfung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es zulässig sei. «Ich wundere mich ein wenig darüber, dass der Gesundheitsminister hier rechtliche Bedenken äußert.» Aus seiner Sicht gebe es keine Veranlassung, das Konzert zu untersagen.

Von dpa