Trickbetrug mit teurem Goldschmuck ging schief: Festnahme

Essen (dpa/lnw) - Nach einem missglückten Trickbetrug mit teurem Goldschmuck hat die Polizei dank der Aufmerksamkeit eines 67-jährigen Esseners drei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Senior am Donnerstag ein Paket mit hochwertigem Goldschmuck erhalten, den er nie bestellt hatte. Daraufhin telefonierte er sich mit dem Absender, einem Juwelier in Ostdeutschland, und schickte den Schmuck per Retoure zurück.

Von dpa