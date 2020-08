Fische in Möhnetalsperre erhalten Extraportion Sauerstoff

Möhnesee (dpa/lnw) - Mit eingeblasenem Sauerstoff will der Ruhrverband einem Fischsterben in der Möhnetalsperre vorbeugen. Bei der sogenannten Tiefenwasserbelüftung wird über perforierte Leitungen reiner Sauerstoff in die tiefste und kälteste Wasserschicht geleitet. «Pro Stunde werden rund 60 bis 70 Kilogramm Sauerstoff in das Talsperrenwasser eingebracht», teilte der Wasserwirtschaftsverband am Freitag in Essen mit. Die Maßnahme soll in den nächsten Tagen beginnen. Zuvor waren kritische Sauerstoffwerte in tiefen Wasserschichten gemessen worden.

Von dpa