Tanztheater Pina Bausch kehrt mit Macbeth-Version zurück

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach coronabedingter langer Durststrecke und Absagen von Auftritten in aller Welt startet das berühmte Tanztheater Pina Bausch in eine neue Spielzeit. Mit «Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloß, die anderen folgen» startet die Spielzeit im Opernhaus Wuppertal am 3. September mit stark reduziertem Kartenkontingent aufgrund der Abstandsregeln. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Montag ab 10.00 Uhr.

Von dpa