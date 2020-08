Alles umsonst: Mühsamer Einbruch endete in Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Mit großem Aufwand aber wenig Erfolg haben drei Männer aus Gelsenkirchen in der Ruhrgebietsstadt versucht, in das Lager eines Mobilfunkgeschäfts einzubrechen. In fast filmreifer Manier drangen die Diebe zunächst in ein leerstehendes angrenzendes Geschäft ein und versuchten, von dort Löcher in die Wand zum Mobilfunkladen zu stemmen, wie die Polizei mitteilte. Doch gelang den Tätern im Alter von 25 bis 28 Jahren der Durchbruch im ersten Anlauf nicht.

