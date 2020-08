Fährenkapitän rettet Kinder vor Ertrinken im Rhein

Rheinberg (dpa/lnw) - Ein geistesgegenwärtiger Schiffsführer hat zwei Kinder (4 und 12) vor dem Ertrinken im Rhein gerettet. Der Kapitän einer Rheinfähre steuerte sein Schiff am Donnerstagnachmittag in die Nähe der beiden Kinder, die im Fluss schwammen und um ihre Leben kämpften. Er ließ die Fährrampe vorsichtig herunter, zwei Passagiere zogen die Kinder an Bord, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der vierjährige Junge und seine zwölf Jahre alte Cousine seien unverletzt geblieben und den Eltern übergeben worden.

Von dpa