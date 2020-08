Vertrag für Kölner Talent Diehl bis 2023

Der Junioren-Nationalspieler trägt seit der U8 das FC-Trikot und kam bereits in der vergangenen Saison im U17-Bundesligateam der Kölner zum Einsatz, in dem er in zehn Spielen neun Tore erzielte.

Dagegen gehen die Kölner und Tomas Ostrak vorerst wieder getrennte Wege. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler wird an den tschechischen Verein MFK Karvina verliehen. Ostrak war 2016 vom tschechischen Club MFK Frydek-Mistek zum FC gewechselt und schon in der vergangenen Spielzeit an den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg verliehen.