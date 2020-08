Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Nörvenich (dpa/lnw) - Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 19 Jahre alter Kradfahrer nahe Nörvenich (Kreis Düren) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 32 Jahre alte Autofahrer mit seinem Wagen von einer Landstraße auf die Bundesstraße 477 eingebogen. Dabei kam es am Donnerstagabend zu der Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Der 19-Jährige starb später an seinen schweren Verletzungen in einer Klinik.

Von dpa