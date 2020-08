Anklage wirft Rechtsanwalt Erfindung von NSU-Opfer vor

Aachen (dpa) - Zu Beginn eines Betrugsprozesses vor dem Landgericht Aachen hat die Staatsanwaltschaft einem Rechtsanwalt am Freitag die Erfindung eines NSU-Opfers vorgeworfen. Der 52 Jahre alte Jurist habe beim NSU-Prozess in München ein angebliches Opfer des Nagelbombenanschlags der Rechtsterroristen in der Kölner Keupstraße vertreten, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Dafür habe der Anwalt mehr als 200 000 Euro aus der Staatskasse bezogen. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Von dpa