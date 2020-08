Bambuslemurbaby «Mahery» mit großen Kulleraugen im Zoo

In der Wildnis leben die grau-braunen Primaten in den Bäumen Madagaskars. In ihrer Heimat gibt es allerdings nur noch rund 100 Tiere. Deswegen stuft die Naturschutzorganisation IUCN Bambuslemuren als «vom Aussterben bedroht» ein. Deutschlandweit hält und züchtet nur der Kölner Zoo die kleinen, leichten Primaten.