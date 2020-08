Porsche in Hagen demoliert und zerkratzt: «Hat sich gelohnt»

Hagen (dpa/lnw) - «Hat sich gelohnt - fuck you» ist in die Motorhaube eines Porsche in Hagen geritzt worden. Der Besitzer hatte den Sportwagen über Nacht an einem Marktplatz abgestellt und ihn am Mittwochmorgen demoliert vorgefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch ein Seitenspiegel wurde abgetreten und ein Scheinwerfer eingeschlagen. Der Schaden sei noch nicht bezifferbar, «er wird aber hoch sein», teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Beamten ermitteln nun, was die Hintergründe sind und suchen nach Zeugen.

Von dpa