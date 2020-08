«Bosbach-Kommission»: In einigen Punkten keine Einigung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die sogenannte Bosbach-Kommission hat in einigen Punkten keine Einigung erzielen können. Dies betreffe etwa den Einsatz von Elektroschock-Waffen, sogenannten Tasern, oder einer umfassenden Reform der Polizei-Organisation, räumte der Namensgeber der Kommission, Wolfgang Bosbach (CDU), am Donnerstag bei der Vorstellung des Berichts ein. Dennoch gebe die Regierungskommission gut 150 Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit in NRW.