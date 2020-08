Alle vier Neuzugänge beim Trainingsauftakt von Bielefeld

«Wenn wir dieselbe Leidenschaft wie in der 2. Liga zeigen, haben wir eine gute Chance auf den Klassenverbleib», sagte Chefcoach Neuhaus, der in seiner langen Karriere noch nie ein Bundesliga-Team betreute. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) bestreiten die Ostwestfalen ihr Testspiel beim FC Preußen Espelkamp. Am 23. August reist der Arminia-Tross in ein einwöchiges Trainingslager nach Scheffau am Wilden Kaiser in Österreich.