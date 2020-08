Leichlingen (dpa/lnw) - Eine Demonstration in Leichlingen mit dem Titel «Forum gegen Polizeigewalt und Repression» findet am Samstag nicht wie geplant vor dem Wohnhaus von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) statt. Am neuen Versammlungsort in einem Park würden rund 250 Teilnehmer erwartet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa