Zahl der Badetoten in NRW gesunken

Köln/Stuttgart (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 26 Menschen ertrunken. Das waren 15 weniger als im Vergleichszeitraum 2019, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Auch bundesweit ging die Zahl zurück: Von Januar bis Juli gab es in Deutschland demnach 192 Badetote, nach 255 im Vorjahreszeitraum.

Von dpa