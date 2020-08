Entwichener Häftling stellt sich nach mehr als einem Jahr

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein entwichener Häftling hat sich nach mehr als einem Jahr im Beisein eines Anwalts in Bielefeld gestellt. Der 31-Jährige sei daraufhin am Dienstag festgenommen worden und werde der JVA Werl überstellt, teilte die Polizei Bielefeld am Mittwoch mit. Er sei am 20. März vergangenen Jahres bei einem privaten Besuch in Bad Salzuflen geflüchtet.

Von dpa