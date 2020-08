Kühlflüssigkeit-Spur führt nach Unfallflucht zu 33-Jährigem

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ausgelaufene Kühlflüssigkeit hat der Polizei die Verfolgung nach einer Unfallflucht sehr leicht gemacht: Nach dem Zusammenstoß mit zwei parkenden Autos fuhr mutmaßlich ein 33-Jähriger in Gelsenkirchen am Dienstagabend einfach weiter, doch die Kühlflüssigkeit-Spur führte die von Zeugen alarmierten Beamten direkt zu ihm. Er hatte das Auto stehen lassen und saß auf einem Stein. Der Mann sei betrunken gewesen und es bestehe der Verdacht, dass er unter Drogen stand, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa