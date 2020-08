Fall Saibou: «Sind dabei, das zu überprüfen»

Bonn (dpa) - Der Verein Athleten Deutschland beschäftigt sich mit der Kündigung von Basketball-Nationalspieler Joshiko Saibou durch die Telekom Baskets Bonn. «Er hat Kontakt zu uns aufgenommen. Wir sind dabei, das zu überprüfen, wollen uns aber erst einmal einen Überblick über den Fall verschaffen», sagte Geschäftsführer Johannes Herber am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Saibou war von seinem Verein wegen «Verstößen gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrages als Profisportler» fristlos gekündigt worden. Der 30-Jährige habe «wiederholt auf Social-Media-Kanälen seine Haltung zur Pandemie oder zum Virus an sich geäußert und am vergangenen Wochenende bei einer Großdemonstration auch praktiziert, indem er vorsätzlich gegen die bekannten Schutzregeln verstieß».

Von dpa