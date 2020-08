Verfassungsschutz soll auch Kinder beobachten

Den Abschlussbericht der Regierungskommission «Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen» - so der offizielle Name des Gremiums - will der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag offiziell vorstellen. Der WDR hatte zuvor über die Inhalte des Papiers berichtet.

In Bezug auf den Salafismus bemängeln die Experten, dass der Verfassungsschutz bisher keine rechtliche Möglichkeit habe, Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren ins Visier zu nehmen. Aktuell sei es nicht mal erlaubt, Namen von aus Syrien zurückgekehrten Kindern zu speichern - selbst wenn sie im Ausland für den IS Menschen getötet hätten. Künftig solle der Verfassungsschutz sie zur «Gefahrenabwehr» beobachten dürfen.

Die Kommission setzt sich in ihrem Bericht zudem für bessere Abläufe zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Ermittlungsrichtern ein und fordert auch einen Datenaustausch mit den Jugendämtern sowie den Ausländerbehörden.

Die Präsenz der Polizei in der Fläche sei wichtig - ein Umbau der aktuellen Strukturen «nicht zielführend». Dennoch sei die Zentralisierung von wichtigen Aufgaben wie der Verfolgung von Kindesmissbrauch oder Clan-Kriminalität «unumgänglich», heißt es in dem Bericht.

Die 16-köpfige «Bosbach-Kommission» unter Leitung des ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten war von Ministerpräsident Laschet eingesetzt worden und 2018 erstmals zusammen getreten. Sie hatte bereits Zwischenberichte zu Clan-Kriminalität und Kindesmissbrauch vorgelegt. Zu den Mitgliedern gehören Experten aus Polizei, Justiz, Politik und Wissenschaft.