Euro-League auf Schalke ohne Revierclub: Inter gegen Getafe

Die Polizei rechnet nicht mit Problemlagen in der Stadt oder am Stadion. Man werde rund um die Veltins-Arena und an bestimmten Punkten in Gelsenkirchen mit ausreichend Personal im Einsatz sein und «bedarfsweise eingreifen», sagte eine Sprecherin. Die Begegnung war wegen der Corona-Pandemie vor Monaten ausgefallen und wird nun ohne Zuschauer ausgetragen.