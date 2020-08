NRW-Bank: Stimmung in der Wirtschaft hellt sich auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die NRW-Wirtschaft blickt nach den Lockerungen in der Corona-Krise wieder zuversichtlicher auf die kommenden Monate: Der Stimmungsindikator der NRW.Bank hat sich im Juli weiter verbessert. Das gehe vor allem auf die gestiegenen Geschäftserwartungen zurück, teilte die Bank am Dienstag mit. Beim Blick in die Zukunft hätten die Optimisten sogar wieder die Oberhand gewonnen.