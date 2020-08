Verunreinigtes Futter: Derby-Dritter disqualifiziert

«Nach der Entnahme von Proben am 3. Juli in Mannheim sowie am 11. und 12. Juli in Hamburg sind folgende Pferde positiv auf Koffein getestet worden: Medaillon, Roxalagu, Soyeux, Almata und Grocer Jack», heißt es in einer Verbandsmitteilung vom Dienstag. Wie sich herausgestellt habe, «geht dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine verunreinigte Tranche eines Futtermittels zurück, das sämtlichen positiv getesteten Pferden gegeben worden war. Der Hersteller hat die Feststellung des Koffein-Anteils ausdrücklich bestätigt.»

Galopper-Präsident Michael Vesper sprach Trainer und Besitzer von jeglicher Schuld frei: «Weder Besitzer noch Trainer konnten davon wissen, ihnen kann daher weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit unterstellt werden.»

Wegen der mangelnden Schuldhaftigkeit wird den betroffenen Pferden erlaubt, auch innerhalb der üblichen Sechs-Wochen-Sperrfrist wieder an Rennen teilzunehmen. Dies soll möglich sein, «sofern vor dem Start durch eine neue Dopingprobe der Nachweis erbracht ist, dass keine unerlaubten Substanzen vorhanden sind», hieß es.