Staatsschutz ermittelt wegen abgesägter Bäume in Krefeld

Krefeld (dpa) - Wegen abgesägter Bäume entlang eines Radwegs in Krefeld ermittelt jetzt der Staatsschutz. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstag, der oder die Täter seien möglicherweise im politischen Bereich zu suchen. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt. Die «Westdeutsche Zeitung» (WZ) hatte zuvor berichtet.