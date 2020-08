Nach Brand von Tennis-Vereinsheim: Ursache noch offen

Ratingen (dpa/lnw) - Nach dem Brand in einem Ratinger Tennis-Vereinsheim ist die Ursache noch unklar. Am Mittwoch sei eine Begehung mit einem Sachverständigen geplant, sagte eine Polizei-Sprecherin am Dienstagmorgen. Die Schadenshöhe liege bei mehreren Hunderttausend Euro. Das 500 Quadratmeter große Gebäude des Tennisclubs Grün-Weiß Ratingen war am frühen Montagmorgen abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden.

Von dpa