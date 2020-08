Brand in Mehrfamilienhaus: Zwölf Bewohner im Krankenhaus

Werl (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einem Werler Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Dienstag sind zwölf Bewohner in Krankenhäuser gebracht worden. Das berichtete ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Soest. Einem Bericht des «Westfälischen Anzeiger» zufolge wurden ein Baby und ein vierjähriges Kind schwer verletzt.