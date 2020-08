Uniklinik Bochum hält Regel-Schulbetrieb für vertretbar

Bochum (dpa/lnw) - Die Wiederaufnahme des Schul-Regelbetriebs in voller Klassenstärke ist nach Ansicht der Universitätskinderklinik Bochum zwar mit Risiken verbunden, aber vertretbar. Dies teilte das Katholische Klinikum Bochum (KKB) am Montag unter Verweis auf eine Corona-Studie unter 750 Kindern mit. In der sogenannten STARS-Studie waren Kinder, die teils heftige Symptome wie Fieber, langanhaltender Husten, Erbrechen oder Durchfall litten, auf Corona getestet worden. «Wegen dieser Symptome lag bei Eltern und Ärzten der Verdacht auf eine Corona-Infektion nahe», berichtete die Klinik. Positiv getestet worden sei von den 750 aber lediglich ein einziges Kind.

Von dpa