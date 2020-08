Neururer will vertragslosen Profis helfen

Duisburg (dpa) - Der erfahrene Trainer Peter Neururer will vertragslose Fußballer in einer schweren Zeit angesichts der Corona-Pandemie auch mit seinem umfangreichen Netzwerk bei der Suche nach neuen Arbeitgebern unterstützen. «In der jetzigen Situation von Optimismus zu reden, ist schwer. Die Lage in Deutschland war noch nicht so schlecht wie jetzt», sagte der einstige Bundesliga-Coach am Montag zum Auftakt des 18. Camps der Spielergewerkschaft VDV für vertragslose Fußballer.

Von dpa