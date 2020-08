Draisine springt aus Gleis: Zwei Menschen schwer verletzt

Kleve (dpa/lnw) - Bei einer Fahrt mit einer Draisine sind ein Mann und eine Frau in Kleve schwer verletzt worden. Das wie ein Fahrrad angetriebene Fahrzeug sei am Sonntagabend während der Fahrt aus ungeklärter Ursache aus den Schienen gesprungen, teilte die Polizei in Kleve am Montag mit. Die Fahrt mit insgesamt zehn Teilnehmern führte von Kranenburg nach Kleve. Bei dem Unglück verletzten sich eine 53 Jahre alte Frau und ein 26 Jahre alter Mann, die beide aus Neuss stammen. Sie kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wegen der Unfallursache ermittelt die Polizei.

Von dpa