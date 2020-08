Tedesco strebt nicht zurück in die BL: «Sonst wäre ich dort»

Moskau (dpa) - Trainer Domenico Tedesco drängt nicht auf eine baldige Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. «Einen Karriere-Plan gibt es nicht. Aber wenn ich in die Bundesliga hätte gehen wollen, wäre ich jetzt dort», sagte der Trainer des russischen Rekordmeisters Spartak Moskau im Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Es gab einige konkrete Anfragen in den letzten Monaten, aber ich bin in Moskau und fühle mich hier wohl.»

