A42 bei Castrop-Rauxel gesperrt

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Wegen eines Polizeieinsatzes ist die Autobahn 42 bei Castrop-Rauxel am Montagmorgen teilweise gesperrt worden. Betroffen sei die Fahrtrichtung Kamp-Lintfort, sagte ein Polizeisprecher. Autofahrern werde empfohlen, am Kreuz Castrop-Rauxel-Ost von der Autobahn abzufahren. Die Sperrung sollte nach Angaben der Polizei bis in den Vormittag andauern. Laut WDR-Staumelder staute es sich gegen 8 Uhr auf einer Länge von zwei Kilometern.

Von dpa