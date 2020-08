Ärger um «Ballermann»-Wahlplakat der Düsseldorfer FDP

Düsseldorf (dpa/lnw) - Streit um die Marke «Ballermann» fernab von Mallorca: Sechs Wochen vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat die FDP in Düsseldorf Ärger wegen eines gerade erst vorgestellten «Ballermann»-Slogans - denn der Name ist rechtlich geschützt. Auf einem Wahlplakat mit dem Bild der OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sind die Worte «Szene: Ja, Ballermann: Nein» zu lesen. Auf die Nutzung des geschützten Namens wollen die Liberalen nun aber verzichten, sagte ein FDP-Sprecher am Samstag auf Anfrage. Dazu war der Kreisverband unter Androhung rechtlicher Schritte aufgefordert worden, wie zuerst die «Westdeutsche Zeitung» (WZ) berichtet hatte.

Von dpa