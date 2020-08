Essen (dpa) - Der Hauptbahnhof in Essen ist wegen eines Feuerwehreinsatzes zu großen Teilen gesperrt. Wie die Bahn am Samstag bei Twitter mitteilte, werden Fernverkehrszüge zwischen Duisburg und Dortmund umgeleitet. Die Halte in Essen und Bochum entfallen. «Mit Reisezeitverlängerung muss gerechnet werden», hieß es in dem Tweet.

Von dpa