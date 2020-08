Ärger um «Ballermann»-Wahlplakat der Düsseldorfer FDP

Laut WZ-Bericht hatte sich der Geschäftsmann André Engelhardt den Namen «Ballermann» schon vor einigen Jahren schützen lassen. Er gehe gegen jeden vor, der ihn ohne seine Erlaubnis nutze. Auch die FDP habe er zur Unterlassung aufgefordert und schriftlich mitgeteilt, dass er rechtliche Schritte prüfen lasse. Laut Medienberichten verdient Engelhardt Millionen mit der Marke «Ballermann». Nach Angaben der FDP waren Plakate mit dem gerügten Schriftzug noch nicht aufgehängt.

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann sagte der Deutschen Presse-Agentur am Samstag, dass viele Düsseldorfer besorgt seien wegen der Zustände in der Altstadt in den Wochenendnächten. Sie sprach von «großen Menschenmassen auf engem Raum, zu viel Alkohol und einer wachsenden Bereitschaft zur Gewalt.» Damit wolle sie sich nicht abfinden, betonte die Oberbürgermeister-Kandidatin. «Mir ist es egal, wie man das nennt.» Wenn die FDP in der Diskussion über das Thema das «B-Wort» nicht verwenden dürfe, «dann sprechen wir eben noch mehr über unsere Lösungen». Dazu gehörten eine bessere Vernetzung mit der Landespolizei und «ein konsequentes Durchgreifen.»