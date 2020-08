Vodafone-Station-Ausfall: Auch Notrufe teils beeinträchtigt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach einem Ausfall einer Vodafone-Station in Mönchengladbach ist für rund 900 Kunden in NRW am Samstag das Internet oder Telefon ausgefallen. Betroffen seien die Städte Mönchengladbach, Viersen und Krefeld am unteren Niederrhein des Landes, teilte ein Vodafone-Sprecher am Samstag mit. Demnach kommt es zu Einschränkungen beim Festnetz und im Mobilfunk - sowohl beim Telefonieren, als auch bei Internetdiensten.

Von dpa