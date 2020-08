Geldautomat gesprengt: Gebäude in Euskirchen beschädigt

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein mehrstöckiges Haus mit Geschäften und Wohnungen in Euskirchen ist nach einer nächtlichen Geldautomaten-Sprengung beschädigt worden. Man habe nach der Detonation im Vorraum des Geldinstituts am frühen Morgen vorsichtshalber Gasmessungen vorgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die unbekannten Täter hätten einen größeren Schaden angerichtet am Gebäude, an das auch eine Arztpraxis angrenze. Ein Statiker prüfe die Bausubstanz. Einsturzgefahr bestehe nach derzeitigem Stand nicht.

Von dpa