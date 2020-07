«Bild»: Ayhan zieht Klausel und verlässt Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf muss offenbar Abwehrchef Kaan Ayhan ziehen lassen. Der 25-Jährige soll seine Ausstiegsklausel gezogen haben und steht demnach vor einem Wechsel nach Italien. «Ja, es stimmt! Ich habe die Ausstiegsklausel gezogen, bin auch schon bei meinem neuen Verein in Italien. Mehr Informationen in den nächsten Tagen. Ich möchte nur schon mal sagen: Ich bedanke mich für vier fantastische Jahre bei Fortuna», schrieb er demnach in einer WhatsApp-Nachricht an die «Bild»-Zeitung.

Von dpa