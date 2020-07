Löw lobt Ex-Weltmeister Höwedes: «Auf ihn war Verlass»

Düsseldorf (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat den zurückgetretenen Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes in höchsten Tönen gelobt. «Auf ihn war Verlass. Er ist eine sehr reflektierte Persönlichkeit und auch unglaublich interessiert an Themen, die über den grünen Rasen hinausreichen. Ich wünsche ihm für seine Zukunft nur das Beste», sagte Löw über den langjährigen Schalker Kapitän, der am Freitag in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» sein Karriereende verkündet hatte.

Von dpa