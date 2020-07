«Leon ist zwar immer noch jung und nicht am Ende seiner Entwicklung, aber mit der letzten Saison endgültig in der BBL angekommen. Er wird uns richtig Stabilität in der Zone und unter den Körben geben», sagte Baskets-Sportmanager Michael Wichterich. Kratzer tritt bei den Baskets in die Fußstapfen seines Vaters Marc Suhr, der in der Saison 2001/02 in Bonn spielte und 26 Spiele für die Baskets absolvierte.