Gas ausgetreten: Stadtwerke stellen vorsorglich Strom ab

Welver (dpa/lnw) - Nach einem Gasaustritt in einem Seniorenheim in Welver im Kreis Soest haben die dortigen Stadtwerke am Freitag vorsorglich das gesamte Stromnetz abgeschaltet. Nach Angaben eines Polizeisprechers war offen, ob Überdruck im Gasnetz möglicherweise neben dem Seniorenheim weitere Anschlüsse beschädigt hat. Die Bevölkerung in dem Ort sei auch durch Durchsagen von Polizei und Feuerwehr gewarnt worden. Bei Gasgeruch sollten sich die Bewohner bei der Feuerwehr melden. Nach einer ersten Einschätzung am Nachmittag war es laut Polizei aber nur bei dem einen Gasaustritt geblieben.

Von dpa