Werl (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Werl im Kreis Soest ist nach Angaben der Polizei am Freitag ein Bewohner ums Leben gekommen. Zur Ursache des Brandes und genauen Identität des Toten konnte die Polizei am Nachmittag noch keine Angaben machen. Wegen der große Hitzeentwicklung seien die Brandermittler noch nicht in das Gebäude gekommen, sagte ein Sprecher.

