Ex-Fußball-Weltmeister Höwedes beendet Profikarriere

Düsseldorf (dpa) - Der ehemalige Weltmeister Benedikt Höwedes beendet seine Fußballkarriere. Das berichtet «Der Spiegel» in seiner aktuellen Ausgabe. In einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin nannte der 32 Jahre Abwehrspieler familiäre Gründe für seinen Rücktritt. In einem Urlaub habe er kürzlich gemerkt, «wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fußball plötzlich so unwichtig für mich.» Auch die Angebote mehrerer Clubs konnten ihn nicht von seinem Entschluss abbringen.

Von dpa