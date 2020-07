Polizisten verhaften Mann mit elf verschiedenen Personalien

Aachen (dpa/lnw) - Polizisten haben in Aachen einen Mann mit elf verschiedenen Personalien verhaftet. Der 24-Jährige sei mit dem Zug am Aachener Hauptbahnhof aus Belgien nach Deutschland eingereist, berichtete die Bundespolizei am Freitag. Bei der Kontrolle am Donnerstag habe sich herausgestellt, dass der Ivorer mit elf verschiedenen Namen im Fahndungssystem verzeichnet gewesen sei. Ein Abgleich der Fingerabdrücke habe schließlich Klarheit gebracht. Der Mann wurde demnach von verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Asylgesetz.

Von dpa